Tiene banco in casa Inter la questione legata alla permanenza di Romelu Lukaku: operazione che rimane complicata

La trattativa tra Inter e Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku potrebbe diventare il tormentone di questa sessione di calciomercato. Gli incastri tra le due parti sembrano difficili da trovare, nonostante la forte volontà del calciatore di rimanere a Milano. Questi gli aggiornamenti di Sky Sport, con l’inviato Matteo Barzaghi direttamente dalla sede dei nerazzurri.

GLI AGGIORNAMENTI -: «Lukaku? Si è pentito di lasciare l’Inter per andare al Chelsea, si è pentito, è tornato riducendosi l’ingaggio. Quest’anno servirà la stessa cosa: non è un’operazione semplice, il Chelsea ha detto di aspettare di fronte all’offerta di prestito nerazzurra. La volontà del club inglese è infatti quella di cederlo. Sarà fondamentale la volontà del giocatore, in Arabia o altrove il Chelsea potrebbe trovare soluzioni più interessanti. L’Inter non può comprare il cartellino al momento, può prenderlo in prestito. Non è semplice, il fattore che può lasciare speranza è che Lukaku vuole l’Inter e l’Inter vuole Lukaku».

L’articolo Sky – Lukaku all’Inter? Operazione complicata, il prestito è l’unica strada proviene da Inter News 24.

