Sky – Pavard-Inter, c’è ottimismo: lunedì si può sbloccare l’affare che porterebbe il difensore a Milano

Come riportato da Sky Sport, filtra ottimismo in casa Inter per quanto riguarda la situazione di mercato legata a Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco.

Il giorno in cui si potrebbe sbloccare l’affare sarebbe lunedi, quando i nerazzurri capiranno effettivamente quanto tempo sono disposti ad aspettare. Nel mentre il Bayern si avvicina a Trevor Chalobah del Chelsea.

L’articolo Sky – Pavard-Inter, c’è ottimismo: lunedì giornata chiave proviene da Inter News 24.

