Sky – Sommer-Inter, è fatta: fissate le visite mediche per l’estremo difensore, nuovo acquisto nerazzurro

Era nell’aria, ma ora è quasi certezza: Yann Sommer sarà il nuovo portiere dell‘Inter, come riportato da Sky Sport.

Lo svizzero è atteso domenica in Italia, per poi svolgere le visite mediche nella giornata di lunedi. Il Bayern Monaco ha accettato il pagamento di 6 milioni di euro di pagamento biennale per il cartellino del portiere.

Sky – Sommer-Inter, è fatta: fissate le visite mediche

