Hernanes: «Mercato Inter? Perdere Dzeko e Lukaku è stato un brutto colpo» Le parole dell’ex nerazzuro

Intervistato dai microfoni di Firenzeviola.it, l’ex nerazzurro, Hernanes, ha commentato il mercato delle big di Serie A, parlando anche di quello dell‘Inter

LE PAROLE- «Miglior mercato? Il Milan ha preso tanti giocatori ma bisogna vedere come si inseriranno nel contesto Milan. L’Inter ha perso Lukaku e Dzeko ed è un brutto colpo perché sono due attaccanti importanti, infine la Juve non si sa bene ancora la situazione di Pogba e la miglior cosa sarebbe recuperare lui. Insomma le big non hanno fatto grandi cose e quindi bisognerà aspettare fino alla fine»

L’articolo Hernanes: «Mercato Inter? Perdere Dzeko e Lukaku è stato un brutto colpo» proviene da Inter News 24.

