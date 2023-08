Sommer Inter, fatta per l’arrivo in nerazzurro dell’estremo difensore svizzero: tutti i dettagli di questa operazione

Yann Sommer sarà un nuovo giocatore dell’Inter, che ha finalmente trovato l’accordo per l’estremo difensore del Bayern. Il club nerazzurro, come riporta Gazzetta.it, non pagherà però la clausola rescissoria per rispetto dei bavaresi.

La cifra è quella di cui si parla da giorni: 6 milioni di euro, che faranno dello svizzero l’erede di Onana, dopo una stretta di mano virtuale arrivata tra i due club.

