Sky Sport – Inter, Balogun si allontana dal mirino. Resiste l’idea Taremi per l’attacco nerazzurro

Arnautovic e il suo agente spingono per l’addio al Bologna, ma il club rossoblù non ha dato il via libera all’attaccante.

Sempre più lontana la pista che porta a Balogun che costa sui 40 milioni. Per l’Inter resta in piedi la pista Taremi per il quale il Porto chiede 30 milioni. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Sky Sport – Inter, Balogun si allontana. Resiste l’idea Taremi per l’attacco proviene da Inter News 24.

