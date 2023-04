Sky Sport – Inter, Inzaghi in discussione. Nessun segnale di crescita da parte della squadra: i motivi

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato del futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter:

“Inzaghi è in discussione rispetto a Pioli e Mourinho – il Milan ha un punto in più dell’Inter, la Roma è a +2 – anche perché la società non ha notato segnali di crescita in questa stagione. I numeri sono incontrovertibili – le dieci sconfitte in 29 partite sono inaccettabili – e, a pesare, è anche lo scudetto perso lo scorso anno, nonostante i due trofei vinti da Inzaghi al primo anno sulla panchina nerazzurra”

L’articolo Sky Sport – Inter, Inzaghi in discussione. Nessun segnale di crescita: i motivi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG