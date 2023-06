Sky Sport – Inter, Nacho e Pavard idee per la difesa della prossima stagione. Incontri previsti a fine stagione

In attesa della finale di Champions League contro il Manchester City, l’Inter pensa già al futuro. I nerazzurri, infatti, dovranno fare i conti con una mezza trasformazione in difesa dove andrà via Skriniar (al Psg a parametro zero) e sono in scadenza di contratto sia De Vrij che D’Ambrosio. A fine stagione ci saranno gli incontri con questi giocatori, ma intanto l’Inter valuta due profili: quelli di Nacho Fernandez e Pavard.

NACHO – È in scadenza di contratto con il Real Madrid e potrebbe lasciare a parametro zero il club in cui è cresciuto sin da ragazzo. Classe 1990, il difensore spagnolo ha giocato in stagione 43 partite con i blancos e in carriera ha indossato quella maglia per 318 volte. L’Inter, però, incontrerà prima i giocatori in scadenza, poi eventualmente deciderà se provare a prendere Nacho oppure no.

PAVARD – Nella lista dei nerazzurri c’è anche Benjamin Pavard, centrale classe 1996 del Bayern Monaco. L’operazione per il difensore francese (legato al club fino al 2024), tuttavia, avrebbe dei costi alti. Al Bayern dal 2019, Pavard vanta 162 presenze con i bavaresi di cui 43 in questa stagione dove ha siglato 7 reti.

