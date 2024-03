Giovedi alle 18:45 il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League. In vista del match ballottaggio a centrocampo per Pioli

In vista del match di giovedì tra Milan e Slavia Praga, in programma giovedì alle 18:45 all’Eden Arena, valido per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League 2023-24, Pioli studia la miglior formazione possibile.

Il tal senso come riportato da Sky Sport pronto il ballottaggio a centrocampo. Al fianco di Loftus Cheek ed Adli, Bennacer e Reijnders si giocano l’ultima maglia da titolare nel reparto, con l’olandese favorito.

The post Slavia Praga Milan: Pioli studia le soluzioni a centrocampo, ballottaggio tra loro due appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG