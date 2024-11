Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita di domani in programma alle ore 18.45 contro lo Slovan Bratislava.

E’ tempo di vigilia di Champions per il Milan e, come di consueto, Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita che aspetta i rossoneri in quel di Bratislava. Al centro sia la gara fondamentale in Europa, sia ancora qualche “ruggine” dopo la partita di campionato contro la Juventus.

Il mister ha snocciolato i grandi temi della partita e ha risposto in modo sibillino su Leao. Oltre a questo tema il mister ha lanciato un monito molto chiaro alla squadra. Di seguito i passaggi salienti della conferenza stampa del mister alla vigilia del match europeo.

Una gara che vale già molto

Il Milan è chiamato a un pronto riscatto domani alle 18.45 in quel di Bratislava, soprattutto dopo il passaggio a vuoto contro la Juventus in campionato. Vincere significherebbe avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions League, un obiettivo che gli uomini di Fonseca non vogliono e non possono lasciarsi sfuggire viste anche le cattive prestazioni in campionato che, al momento, allontanano la squadra dal quarto posto in classifica. Le scelte del mister sono sotto osservazione, soprattutto in questo momento della stagione in cui ogni partita può determinare in modo decisivo il prosieguo della stagione rossonera.

Il “caso” Leao e il monito per la sfida di domani

Paulo Fonseca apre la conferenza stampa di presentazione del match contro lo Slovan Bratislava lanciando un monito molto chiaro alla squadra. In particolare ha affermato: “Abbiamo parlato di quanto sia importante vincere domani. Dobbiamo guardare al fatto che giochiamo qui contro una squadra con caratteristiche totalmente diverse e quanto è importante per noi avere l’atteggiamento giusto per vincere. Non possiamo sottovalutare questa squadra”. In merito all’utilizzo o meno di Leao, il mister afferma: “Rafa è un giocatore importante della nostra squadra, sta veramente in un buon momento. Ma io ho fiducia in tutti: se non gioca Rafa allora giocherà un altro. Vogliamo tanto vincere qui: non è che giocherà una squadra per non vincere, giocherà una squadra per vincere. C’è la possibilità che non ci sia Leao così come che ci sia. Abraham giocherà”.

Rafael Leao

Sulla sfida con la Juventus

Piccolo passaggio anche sull’ultima sfida, il pareggio contro la Juventus. Fonseca sottolinea: “Quello che io so in questo momento è che contro le grandi squadre siamo stati una squadra che ha fatto bene e che ha fatto meno bene contro le “piccole”. Lavoriamo per essere una squadra con l’atteggiamento e le ambizioni fatte vedere contro le grandi squadre, lavoriamo per essere sempre la stessa squadra”.

Sulla gara di domani e le condizioni di Emerson Royal

“Oggi abbiamo parlato di come può essere importante la Champions per noi con queste partite. Penso che abbiamo la possibilità di vincerle. Abbiamo parlato tra noi di quanto sia importante vincere domani per il futuro della nostra squadra nella competizione. Dobbiamo avere questa ambizione e motivazione sempre”. In giornata sono emerse notizie di un possibile infortunio per Emerson Royal, il mister ha chiarito che “Emerson ha avuto una distorsione alla caviglia, non si è allenato in questi giorni, giocherà Calabria. È un’opportunità per Davide per dimostrare che è pronto per aiutare la squadra. Dei fischi non ho parlato con Emerson. Quello che dico sempre è che è normale, è la nostra professione. Sono le stesse persone che altre volte hanno applaudito. Dobbiamo fare di tutto per portare di nuovo i tifosi dalla nostra parte”.

