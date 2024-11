Zlatan Ibrahimovic è finito nell’occhio del ciclone dopo la partita contro la Juventus. Un particolare ha suscitato la reazione dei tifosi.

Il Milan e i suoi tifosi si interrogano dopo il passo falso casalingo contro la Juventus. L’importanza del match suggeriva un atteggiamento decisamente differente, al contrario invece di una prestazione scialba e senza luce alcuna.

Molti interrogativi in casa Milan, uno in particolare riguarda Zlatan Ibrahimovic, una domanda che riecheggia sempre più prepotente nel mondo rossonero e che sta già creando polemica e discussione tra i tifosi e non solo.

Milan sospeso a metà

L’attenzione del Milan, per meglio dire dei tifosi, è ora esattamente divisa in due: da una parte l’incombente sfida europea contro lo Slovan Bratislava, dall’altra cosa davvero non stia funzionando in quel di Milanello. Il pareggio contro la Juventus non ha solo lasciato l’amaro in bocca ma, al contrario, ha palesato un interrogativo molto forte che riguarda Ibra. Fronte calcio giocato il Milan è chiamato a un pronto riscatto domani alle 18.45 in quel di Bratislava, soprattutto dopo il passaggio a vuoto contro la Juventus in campionato. Vincere significherebbe avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions League, un obiettivo che gli uomini di Fonseca non vogliono e non possono lasciarsi sfuggire viste anche le cattive prestazioni in campionato che, al momento, allontanano la squadra dal quarto posto in classifica.

“Ma non c’era Ibra”

Carlo Pellegatti, ospite di Pressing, ha paragonato l’attuale situazione in casa Milan ai tempi in cui la squadra viveva l’apice sotto la guida di Stefano Pioli, con il famoso coro “Pioli is on Fire”. La mancanza di entusiasmo tra i tifosi e il declino dello spirito di squadra vengono evidenziati come fattori critici, insieme a un grande interrogativo su Zlatan Ibrahimovic. Il giornalista si domanda di fatto dove sia lo svedese che, in passato tutti indicavano come la molla necessaria per sbloccare la situazione. L’amara analisi di Pellegatti evidenzia che forse, nei fatti, così non è.

Carlo Pellegatti

La posizione in classifica e le ambizioni del Milan

Uno dei punti focali affrontati durante la trasmissione riguarda la posizione del Milan in classifica e le ambizioni per la stagione corrente. Pellegatti ha confessato la sua preoccupazione per il quarto posto, sottolineando come sarebbe disastroso non riuscire a raggiungerlo vista l’attuale complicata situazione del club. Le sue parole esprimono chiaramente il timore di non vedere il Milan partecipare alle competizioni europee fondamentali, un obiettivo minimo per il calibro della società.

