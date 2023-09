L’ex centrocampista Wesley Sneijder riempie di elogi i nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Wesley Sneijder che ha detto la sua sullo splendido inizio di stagione dell’Inter. “Questa Inter non ha e non deve avere limiti. Non avevo dubbi che sarebbe partita così nella nuova stagione, questa è la squadra che ha messo in difficoltà un gigante come il Manchester City e avrebbe meritato di vincere la Champions solo qualche mese fa. Quella partita più che un rimpianto deve essere un orgoglio per tutti! E da quella sera l’Inter ha ancora più fiducia in se stessa, sa che grazie al suo gioco può battere qualsiasi rivale. Nel derby non c’è stata mai partita: uno spettacolo anche visto in tv. Certo, l’ultima volta cantavo in curva ed era più divertente…“.

Davide Frattesi

L’ex trequartista non è meravigliato dal rapido ambientamento dei nuovi: “Non sono stupito perché c’era una struttura solida, ma il resto è merito di un allenatore bravissimo e preparato come Simone Inzaghi: è vero che sono andati via giocatori che hanno fatto la storia del club, ma la società ha scelto con attenzione. Ha trovato un bell’equilibrio di vecchi e giovani“. Il numero 10 del Triplete infine ha detto la sua sul centrocampo dell’Inter: Ha tanta varietà, è vero. Ha giocatori di grandissima tecnica e intelligenza come Calhanoglu e Mkhitaryan, ma pure il dinamismo di Barella. Poi sta arrivando Frattesi, un altro grande colpo. Ma con quanta energia è entrato nel derby? Sul gol si è buttato dentro come una freccia. So che prima aveva pure segnato una doppietta con l’Italia. Pure Asllani cresce bene e ha grande prospettiva. E non dimenticatevi di Klaassen, che all’Ajax e nella nostra nazionale è stato sempre decisivo. Tra l’altro, mi piace che la mia Inter abbia aggiunto un altro olandese: più siamo, meglio è“.

