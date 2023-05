Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sui social ha parlato del suo futuro in bianconero: i tifosi non la prendono bene

Alla vigilia del match con il Milan, Massimiliano Allegri ha risposto a diverse domande sul suo futuro. Il tecnico, come già annunciato più volte, non si sente in discussione ed è convinto di restare alla Juventus anche nella prossima stagione.

Allegri non parla di calcio da circa 5 anni, non vedo perché iniziare oggi. — Andrea (@AndreaMarini0) May 27, 2023

Mi stupisco che Allegri non si renda conto. Uno dovrebbe pure annusare l’aria che tira nel mondo reale, al di fuori dell’universo dei minipony racchiuso in sala stampa

https://twitter.com/ninersmessimale/status/1662453426045820933 E certe frasi di #Allegri sul futuro tecnico acquisiscono maggiore spessore. — stefano salandin (@SalandinS) May 27, 2023

Parole che i tifosi hanno preso tutt’altro che bene. C’è chi parla di allenatore ormai al finale della sua carriera e chi, invece, non analizza al meglio l’Allegri persona.

