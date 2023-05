Nella conferenza stampa di Allegri di oggi in vista della partita di domani tra Juventus ed Empoli, il tecnico bianconero ha risposto alle dichiarazioni di Szczesny nel post-partita contro il Siviglia, in cui il portiere aveva affermato: «Se io faccio tante parate, significa che la squadra non ha giocato bene. Vicende extra campo hanno fatto unire il gruppo. Per arrivare al successo serve ordine in società. Annata senza titoli? Non benissimo. Alla Juve si compete per vincere trofei…».

Allegri: “Parole di Szczesny?

Non so le parole esatte che ha detto, lui non conoscendo bene l'italiano penso abbia sbagliato nell'uso dei termini. Qui ha fatto un errore madornale. Tek ha detto ESATTAMENTE come è andata la gara, parlando meglio di me.#SivigliaJuve pic.twitter.com/04nXp7PsFy — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ (@pazzamentejuve) May 21, 2023

Allegri ha ragione, Szczesny parla italiano molto male in effetti pic.twitter.com/lJY3bVvfpk — Swaffle (@Swaffle_7) May 21, 2023

Bruttissima dichirazione di Allegri contro Szczesny. Bruttissima, volgare e retrograda. Meno due settimane e ciao. — Davide Terruzzi (@davide_terruzzi) May 21, 2023

Dopo la delirante intervista di ottobre sul Corriere dello Sport in cui scaricava colpe sui giocatori, Allegri oggi si è ripetuto su Szczesny, certificando la spaccatura già evidente all’interno dello spogliatoio.

Disastro totale che ammetto mai mi sarei aspettato. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 21, 2023

Questa la risposta di Allegri in conferenza: «Dopo le partite bisognerebbe stare zitti. A caldo si possono dire cose inesatte. Non c’è da spiegare niente. Io non so cos’ha detto Szczesny, magari non conoscendo bene l’italiano ha sbagliato dei termini…».

