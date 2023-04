Sui social continua a far discutere il diverbio a distanza tra José Mourinho, allenatore della Roma, e Antonio Cassano

Dopo la risposta di José Mourinho agli attacchi di Antonio Cassano dopo Torino-Roma, è arrivata una nuova risposta da parte dell’ex fantasista della Sampdoria. Sui social prosegue il dibattito.

#Mourinho 26 titoli in carriera, uno dei più grandi allenatori della storia di questo sport, ha allenato club di livello altissimo, per #Cassano “non sa nulla di calcio”. Capito: Josè Mourinho non sa nulla di calcio. Sono imbarazzato per gli altri tre… pic.twitter.com/QLxQZyr6d0 — Giuseppe Falcão (@GiuseppeFalcao) April 12, 2023

Persone più amate di Cassano a Roma:

• Nerone

• Zaniolo

• Capello

• Zebina

• Emerson

• Dirigenti ATAC

• Dirigenti AMA

• Pazzini

• Grobbelaar (portiere Liverpool 1984) [lista in aggiornamento] — Darbo(h)eismo 🫡 (@Ebrimaismo) April 12, 2023

Cassano che fa video e video per criticare Mourinho

vs

Mourinho che con una sola dichiarazione umilia Cassano pic.twitter.com/pUatctdQ2J — Mr. President (@HouseofASRoma) April 11, 2023

