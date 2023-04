Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni:

«Spalletti? Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l’ha fatto anche parlando troppo. Leao? La fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento giusto. Obiettivo? L’atmosfera è magica, non c’era da qualche anno e siamo super contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino ma anche speranzosi nell’andare avanti per regalare ancora altri sogni».

