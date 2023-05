Nel finale di Atalanta-Juve i tifosi di casa hanno bersagliato di cori razzisti Dusan Vlahovic: la reazione dei social

Uno spettacolo che purtroppo in Italia si ripete con troppa regolarità e che spesso le istituzioni non prendono troppo sul serio: anche in Atalanta-Juve si sono sentiti dei cori razzisti, in questo caso rivolti a Dusan Vlahovic.

Ma adesso diamo la grazia anche a #vlahovic ? @FIGC Il #razzismo è un cosa terribilmente seria. Troppo seria per sensibilità rosa confetto. — stefano salandin (@SalandinS) May 7, 2023

Gli ispettori federali non hanno sentito#Vlahovic pic.twitter.com/Jd0HEnyKRt — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) May 7, 2023

Gli arbitri continuano a pensare che il regolamento debba prevalere sul buonsenso, perché se faccio rispettare il regolamento arbitrerò ancora, se invece scelgo il buonsenso boh, mah, chi lo sa. Un giallo a un giocatore che zittisce insulti razzisti è un’oscenità.#Vlahovic — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 7, 2023

Non ammonire #Vlahovic avrebbe dato un senso a tutta la vicenda Lukaku.

Quello che continua a non avere senso è risentire cori razzisti in uno stadio. #AtalantaJuventus — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) May 7, 2023

