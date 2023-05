SOCIAL CALCIO – Tutte le reazioni dei tifosi sul web alla possibile cessione della Roma da parte dei Friedkin

Nelle ultime ore il web si è scatenato in merito alle voci della possibile cessione della Roma dai Friedkin ad un emiro dell’Arabia Saudita.

Ma Secondo Voi I Friedkin Dopo Aver Ingaggiato La Nuova Ceo Soffiando Al PSG Vendono La Nostra Roma Ma Secondo Voi I Friedkin Decidono Di Annunciarlo Che La Roma È In Vendita Al Corriere Dello Sport Dai Ragazzi Chi Riportato Questa Notizia Solamente Un Laziale Che Vuole De Zerbi pic.twitter.com/Ujy9TF2gMg — FRANCESCO AS ROMA (@FRANCESCOASROM7) May 1, 2023

Non commento le indiscrezioni e il lavoro dei colleghi. Dico solo una cosa: sono molto tranquillo. Come mai? Perché mi fido di persone serie come i #Friedkin. In caso di cessione o di permanenza, la famiglia americana penserà al bene del club. Sono convinto.#ASRoma #1maggio pic.twitter.com/or3JuBAEqY — Andrea Mari (@AndrewMari1988) May 1, 2023

Ai Friedkin voglio bene, ma gli Arabi……. Forza sogno https://t.co/uYSzTsm8Ap — HungryMARCIO (@HungryMarcio) May 1, 2023

