I tifosi del Milan non vogliono che la società riscatti Brahim Diaz da Real Madrid, troppi gli errori nel finale di stagione

I tifosi del Milan non vogliono che la società riscatti Brahim Diaz da Real Madrid. La causa I troppi errori nel finale di stagione che non sono andati a genio ai tifosi rossoneri sia in Champions League che in campionato.

Il vero tifoso ha ancora le convulsioni pensando a 'sta roba e non può fare altro che twittare #BrahimOut pic.twitter.com/5wrVWlu9TM — Antonio (@p__antonio) May 25, 2023

Road to #1 Succede solo a chi ci crede #BrahimOUT pic.twitter.com/KajuHrOGUC — (@Pirichello) May 25, 2023

Caro @Brahim nulla di personale eh, semplicemente non sei abbastanza degno di essere il trequartista titolare del Milan, siccome Pioli e Maldini evidentemente non lo capiscono, dobbiamo farglielo capire noi. Puoi tranquillamente giocare nell’Espanyol, Valladolid ecc#BrahimOut — Lo Psicologo RN (@PsicologRN) May 26, 2023

Brahim 3 stagioni, cdk 1 stagione, gli errori che fa brahim se li facesse cdk verrebbe linciato per strada, #BrahimOut pic.twitter.com/1kkoqdC4fF — Goldentero (@fefasfasfas) May 26, 2023

Come si vede dall’ultimo tweet, ai supporters milanisti non è “andato giù” soprattutto il gol sbagliato in semifinale di Champions League contro l’Inter, che poteva riaprire il discorso qualificazione.

