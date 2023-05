La clamorosa sconfitta del Milan, alla vigilia del ritorno di Champions League, contro lo Spezia scatena i tifosi sui social

Lo Spezia supera il Milan ed innesca la rabbia dei tifosi rossoneri. A pochi giorni dal ritorno di Champions League contro l’Inter, i rossoneri non riescono a superare un avversario in zona retrocessione e questo è troppo per molti tifosi rossoneri, che mettono tutti sul banco degli imputati: dirigenti, allenatore e giocatori.

2023 Coppa Italia

Fuori dal Torino in 10 Supercoppa

Umiliati dall’Inter Champions

Umiliati dall’Inter Serie A

27 punti fatti su 60 disponibili e fuori dalla Champions al 100% salvo penalizzazione della Juve Il tutto da Campioni d’Italia in carica

Grazie Pioli

Grazie Maldini pic.twitter.com/49d7Z6Xuit — Spina14 – City Edition (@Spina14_acm) May 13, 2023

E adesso mi raccomando la prossima a San Siro tutti insieme “Pioli is on fire” C’è ancora qualche record negativo da battere, vietato mollare proprio ora — (@Pirichello) May 13, 2023

E adesso mi raccomando la prossima a San Siro tutti insieme “Pioli is on fire”

C’è ancora qualche record negativo da battere, vietato mollare proprio ora

Maldini mettesse il suo bel faccione autoreferenziale in tv adesso e ci spieghi in quali parametri siamo, che budget vuole per arrivare tra le prime 4 e quali consigli dà al suo datore di lavoro. È facile fare le passerelle prima delle partite e restare zitti dopo le umiliazioni — Salva (@saIva___) May 13, 2023

Maldini mettesse il suo bel faccione autoreferenziale in tv adesso e ci spieghi in quali parametri siamo, che budget vuole per arrivare tra le prime 4 e quali consigli dà al suo datore di lavoro.

È facile fare le passerelle prima delle partite e restare zitti dopo le umiliazioni

Attendo sempre delle spiegazioni sul perché questa gente giochi nel Milan:

• Origi

• De Ketelaere

• Rebic

• Adli

• Vrancks

• Bakayoko

• Calabria

• Pobega https://t.co/VWPxRzbIyW — F.M.B (@fmb_33) May 13, 2023

Attendo sempre delle spiegazioni sul perché questa gente giochi nel Milan:

• Origi

• De Ketelaere

• Rebic

• Adli

• Vrancks

• Bakayoko

• Calabria

• Pobega

Il film di una partita in una sola immagine: sotto la stessa curva c’è lo Spezia che ha vinto 2-0 contro il Milan e spera ancora nella salvezza e, lato ospiti, ci sono i rossoneri a rapporto da una tifoseria che non ha mai smesso di incitarli #SpeziaMilan @MondoSportivoIT pic.twitter.com/9i8TqEnkjx — Roberto Tortora (@robtor83) May 13, 2023

Il film di una partita in una sola immagine: sotto la stessa curva c’è lo Spezia che ha vinto 2-0 contro il Milan e spera ancora nella salvezza e, lato ospiti, ci sono i rossoneri a rapporto da una tifoseria che non ha mai smesso di incitarli.

