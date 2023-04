Le reazioni di tifosi e addetti ai lavori allo spostamento ufficiale di Napoli-Salernitana per la festa scudetto

Dopo la decisione ufficiale di spostare Napoli-Salernitana da sabato a domenica, ci sono state numerose reazioni da parte dei tifosi sul web.

Spostata Napoli Salernitana e subito partono queste vibes.

Non ho preso i biglietti per Napoli salernitana. ergo:

Non ho preso i biglietti per Napoli-Salernitana. ergo:

Una partita in calendario da settimane spostata perché al club non va di festeggiare in differita e forza il rinvio con la complicità delle istituzioni e un prefetto che non garantisce l’ordine pubblico. Poteva succedere ovunque e invece… #NapoliSalernitana #Napoli #scudetto

Pinci su #Repubblica: lo spostamento di #NapoliSalernitana è la figuraccia di un calendario senza credibilità. Vince chi ha fatto pressioni per avere la festa scudetto in campo, un diritto non riconosciuto finora ad altri club. La certezza del calendario è un caposaldo della regolarità di un campionato, dovrebbe saperlo anche il presidente della Lega che ha aperto alla soluzione del rinvio facendo cadere anche l’ultimo argine.

