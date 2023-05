Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto infuriare i tifosi del Napoli. Ecco perché

“Faccio fatica a credere che Luis Enrique, abituato ai 24 campi di allenamento del Barcellona, accetti di allenare a Castel Volturno” • Gianluca Di Marzio Quante squadre nel mondo hanno 24 campi sportivi come il Barça Gianlù, non infangare il cognome che porti. @DiMarzio pic.twitter.com/yukx1F4E7B — I Gigi 78 I (@Vicidominus) May 24, 2023

Luis Enrique: “Presidente, ma quindi quanti campi di allenamento sono agibili?” ADL: pic.twitter.com/AioFoBkK2F — GA7 (@GA7_Official) May 24, 2023

Dura la replica della Procura della Repubblica alle parole di #DiMarzio "Facciamo fatica a credere che Giuntoli, abituato a 51 anni da incensurato, accetti di fare il dirigente alla Juventus" — Quinto senso e mezzo (@angianna78) May 24, 2023

| #DiMarzio: “Faccio fatica a credere che Luis Enrique, abituato ai 24 campi di allenamento del Barcellona, accetti di allenare a Castel Volturno.” Va bene Gianluca, Ancelotti invece è venuto perché era abituato al campetto dell’FC Brusciano Calcio pic.twitter.com/9rnvqlLzKF — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) May 24, 2023

Queste le dichiarazioni complete di Di Marzio che hanno fatto arrabbiare i tifosi del Napoli: «Luis Enrique è abituato ai centri sportivi di Barcellona e della Spagna dove ci sono 300 campi di allenamento, va a Castel Volturno dove c’è quel centro sportivo e può fare un po’ di fatica ad adattarsi a quel tipo di realtà. Conoscendo come lavorano Luis Enrique e Nalgesmann, le mie perplessità sono più per quello che per l’aspetto economico. Per il Napoli penso più alle figure di Italiano e Motta, poi magari mi sbaglio».

