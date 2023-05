Sampdoria, vicino l’acquisto del club da parte di Radrizzani: l’indiscrezione sul futuro della società blucerchiata

Andrea Radrizzani sembra ormai vicinissimo all’acquisto della Sampdoria, in collaborazione con il socio Matteo Manfredi e Qatar Sports Investments, il fondo di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Paris Saint-Germain. A riportare questa indiscrezione è l’Ansa.

LA SITUAZIONE – «Andrea Radrizzani mette la freccia per l’acquisto della Sampdoria, l’alleanza con Qatar Sports Investments (il fondo qatariota di Nasser Al-Khelaifi che controlla il Psg) può essere la mossa vincente del proprietario del Leeds che sta limando anche gli ultimi dettagli per arrivare all’accordo con Massimo Ferrero che sembra praticamente fatto. A questo punto si attende soltanto il via libera del cda blucerchiato sulla proposta migliore con Alessandro Barnaba, ceo di Merlyn e patron del Lille, che negli ultimi giorni avrebbe alzato la sua offerta per battere appunto la concorrenza di Radrizzani».

