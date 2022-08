Angelica Soffia, neo giocatrice del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dicendo la sua sull’esperienza in America delle rossonere

«Io non ero mai stata in America, quindi era tutto nuovo a partire dal viaggio in aereo così lungo, con io che non apprezzo troppo l’aereo, è stato bello vedere partite di football americano vedere come le altre squadre vivono il pre partita come lo stadio del Louisville accoglie le proprie giocatrici, è un altro mondo, però è molto molto bello»

AVVERSARIE – «Il Tokyo era completamente diverso dal Louisville o comunque dal gioco che c’è in Italia più rapido, mentre le americane più fisiche. E’ stato bello aver potuto avere un metro di paragone e confrontarsi con queste realtà, ti da la possibilità di sviluppare aspetti nuovi. Ci ha fatto crescere»

CRESCITA – «Stiamo crescendo sia in campo che fuori. In campo stiamo trovando sempre più meccanismi e fuori dal campo ci iniziamo a conoscere come persone. Penso sia il collante che fa la differenza soprattutto nelle partite importanti»

CAMPIONATO – «Sarà bello capire come sarà, totalmente diverso da quello fatto negli ultimi anni. Sarà sicuramente interessante, tante squadre sono cambiate si sono rinforzate, sarà bello da giocare, il livello si sta alzando ma noi abbiamo una bella squadra»

