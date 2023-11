Sommer a Sky: «La Juve ha difeso forte, è un buon punto per l’Inter». L’intervista del portiere nerazzurro

Sommer ha parlato a Sky Sport dopo Juve Inter. Ecco l’intervista del portiere nerazzurro.

L’ANALISI – «E’ stata una partita tattica. nel primo tempo soprattutto la Juve ha difeso forte e non ci ha dato possibilità di aggredirli. nel secondo tempo niente occasioni, il primo è stato meglio e ci sono stati due bei gol. E’ un buon punto per uno».

CHI E’ FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Al momento non conta chi è favorito, c’è ancora da giocare un sacco di partite. Sarà la squadra che continuerà ad andare in questo modo ad avere la meglio. Dobbiamo andare passo dopo passo per avere il gioco migliore per costruire magari qualche successo».

