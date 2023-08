Yann Sommer ha firmato tutta la burocrazia necessaria a renderlo il nuovo portiere titolare dell’Inter. A renderlo noto è il giornalista Fabrizio Romano su Twitter:

Yann Sommer has just signed his contracts as a new #Inter player.

[via @FabrizioRomano ]

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 7, 2023