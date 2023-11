Il portiere dell’Inter Sommer è stato definito da Gigi Buffon come il suo degno erede alla Juventus. Ecco perché

Come sottolineato oggi da Tuttosport, il portiere dell’Inter Sommer è stato un vero e proprio pallino dell’ex Juve Gigi Buffon: consigliandolo fortemente alla dirigenza bianconera come suo erede.

Nonostante il forte pressing da parte dello stesso Buffon nel lontano 2013, la Juve decise di lasciar perdere con l’estremo difensore volato poi a Monaco. Quindi per Sommer sarà una sfida molto particolare-

L’articolo Sommer, il portiere era vicino alla Juve. Il clamoroso retroscena proviene da Inter News 24.

