L’ex calciatore Antonio Sabato ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Inter in vista della gara di domani sera

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore, Antonio Sabato, ha voluto parlare dell’Inter e della possibilità di battere la Juventus.

«Inzaghi è un riformista e grazie a lui l’Inter ha giocato molto bene nell’ultimo periodo. L’Inter come squadra è più coperta e ci sono più alternative, ma senza Bastoni e Pavard non sarà facile. Auguro a Lautaro di poter lottare per il pallone d’oro e lo sta dimostrando, tanto più ora che non ci sono neanche più Messi e Ronaldo. Thuram invece è stato una sorpresa, nonostante già lo conoscessi. Ha una tecnica sopraffina abbinata ad una progressione impressionante».

