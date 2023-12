Sommer, il retroscena sul suo arrivo in estate all’Inter: Bayern Monaco beffato per un motivo. I dirigenti non sapevano una cosa

L’operazione di calciomercato conclusa dall’Inter in estate che ha portato all’acquisto di Yann Sommer ha acquisito ulteriore valore dopo le prestazioni super positive offerte dall’estremo difensore svizzero nei suoi primi mesi in nerazzurro.

Il magazine Sport Bild rivela un retroscena legato al Bayern Monaco, che rende la cessione del portiere un’operazione negativa per i bavaresi. Nel dettaglio, la commissione adetta alla compravendita dei calciatori e varata dopo l’addio di Hasan Salihamidzic, ex ds del club, composta dall’ad Jan Christian-Dreesen, il presidente Herbert Hainer, il tecnico Thomas Tuchel e due vecchie leggende del club come Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, non era a conoscenza della clausola rescissoria presente sul contratto del calciatore, che si è potuto così accasare in nerazzurro per la cifra di 6,75 milioni di euro.

