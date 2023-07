Yann Sommer sarà il prossimo portiere titolare dell’Inter. I nerazzurri sono ormai in chiusura con il Bayern Monaco per l’estremo difensore

L’Inter ha ormai fatto da tempo la sua scelta per la porta: a difendere i pali per la prossima stagione ci sarà Yann Sommer. L’estremo difensore arriverà dal Bayern Monaco.

Come riporta Sky Sport, è solo questione di tempo per l’arrivo in nerazzurro del portiere svizzero. Si aspetta soltanto che i bavaresi trovino un sostituto, ma gli accordi (sia con il giocatore che con il club tedesco) sono già stati trovati.

L’articolo Sommer Inter, accordi trovati: ecco cosa si aspetta per la chiusura dell’affare proviene da Inter News 24.

