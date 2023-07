Il Bayern Monaco ha rallentato la trattativa con l’Inter per il portiere Yann Sommer: i bavaresi hanno altre priorità

Come rende noto la Gazzetta dello Sport, al momento il Bayern Monaco non ha fretta di chiudere con l‘Inter per Yann Sommer.

I bavaresi sono infatti concentrati sull’operazione Harry Kane, portando avanti il dialogo con il Tottenham. La situazione portieri passa dunque in secondo piano, così come la ricerca del secondo a Neuer.

La Gazzetta scrive: I candidati? Tanti: da Raya a Bono passando per Sanchez, Mamardashvili, De Gea e Baumann

proviene da Inter News 24.

