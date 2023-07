Sommer Inter, nessuna fumata bianca. Si punta a pagare meno della clausola rescissoria del portiere

Neppure i contatti di ieri sull’asse Milano-Monaco hanno portato la fumata bianca per l’acquisto di Yann Sommer da parte dell’Inter. Ormai si va avanti a oltranza, con la certezza che il Bayern darà il via libera solo quando avrà trovato un sostituto.

In viale della Liberazione confermano che non sarà attivata la clausola rescissoria, per una questione di rapporti e per avere uno sconto. L’obiettivo è pagare il quasi trentacinquenne 4-4,5 milioni più bonus, ma ottenere una dilazione in un paio di rate. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Sommer Inter, nessuna fumata bianca. Si punta a pagare meno della clausola proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG