L’Inter prepara la stretta per Sommer: il portiere pronto a raggiungere la squadra ad Appiano dopo il tour in Giappone? Prossime ore decisive

La dirigenza dell‘Inter si prepara ad affondare per Yann Sommer.

Nei prossimi due giorni è prevista la stretta dei dirigenti, così da consegnare a Simone Inzaghi il portiere titolare in tempo per la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dopo il tour in Giappone, lo riporta Sky Sport.

L’articolo Sommer, Inter pronta a chiudere: il portiere sbarca ad Appiano con la squadra proviene da Inter News 24.

