Una prova del nove per il portiere nerazzurro Sommer, soprattutto alla vigilia di un derby importante come Inter-Milan

Una delle note che l’Inter ha bisogno sicuramente di risollevare è sicuramente Sommer. Certo, i nerazzurri sono ancora rimasti imbattuti, ma dall’altra parte colui che ha suscitato molta insicurezza è sicuramente l’estremo difensore nerazzurro.

Quell’insicurezza che bisognerà abbattere proprio al derby: contro un Milan competitivo e che si farà molto pericoloso dalle sue parti. In casa Inter c’è abbastanza fiducia, considerando esperienza e talento per quanto non siano stati in evidenza tra estate e prime gare di Serie A.

L’articolo Sommer, la prova del nove in vista di Inter-Milan. Serve sicurezza tra i pali proviene da Inter News 24.

