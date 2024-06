Il portiere dell’Inter Yann Sommer è rimasto colpito dal calore dei tifosi nerazzurri.

Yann Sommer non ha nascosto la propria felicità per quanto accaduto nella sua prima stagione all’Inter; ecco le sue dichiarazioni a Blick. “Mi ha colpito tantissimo l’atmosfera allo stadio. Avevo già giocato a San Siro con il mio ex club, il Mönchengladbach, ma davanti a zero pubblico durante il coronavirus. È stato desolante. Quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi quando giocammo la prima partita casalinga contro il Monza”.

Lo stupore

“Tutto è iniziato fuori quando siamo andati allo stadio col bus della squadra. C’era un’atmosfera pazzesca, migliaia di tifosi si accalcavano ai lati della strada e si accalcavano davanti all’ingresso. Quando siamo arrivati ​​a San Siro è stata una grande emozione. Questa passione, questo entusiasmo della gente! Questo mi ha lasciato senza fiato. L‘entusiasmo a Milano è un po’ più estremo. Qui la gente vive davvero per il calcio e lo dimostrano anche. Ho alcuni colleghi italiani, quindi sapevo quanto fosse amato il club. Ma sperimentarlo in prima persona è ancora un’altra cosa“.

Yann Sommer

Il confronto

“Al Bayern Monaco non è stato diverso. Questo è anche un club dove tutti si aspettano sempre che la squadra sia al top, al top, al top. Se le cose non funzionano, sorgono rapidamente problemi. L’esperienza è stata formativa e mi ha reso forte; è stata una grande sfida per me, ma anche per la squadra. Nonostante tutto siamo diventati campioni e questo è uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Milano con buone sensazioni”.

L’articolo Sommer: “L’atmosfera di San Siro mi ha lasciato senza fiato, qui si aspettano che la squadra sia sempre al top, al top” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG