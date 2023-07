Sommer, l’Inter conta di chiudere entro domenica. Si cerca l’accordo con il Bayern Monaco per il portiere svizzero

Salutato Onana, che volerà nel tardo pomeriggio alla volta dell’Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura al Manchester United, l’Inter continua a lavorare ai sostituti.

Per Sommer i nerazzurri puntando di chiudere prima di domenica 23 luglio, giorno di partenza per la tournée in Giappone. Si punta a un accordo più basso rispetto al pagamento della clausola, fissata a 6 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Sommer, l’Inter conta di chiudere entro domenica. Si cerca l’accordo con il Bayern proviene da Inter News 24.

