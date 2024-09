L’estremo difensore dell’Inter Yann Sommer freme per giocare la grande gara di stasera che poi è la riedizione della finale di Champions del 2023.

Insieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa, c’era anche Yann Sommer per presentare la sfida di stasera contro il Manchester City; ecco le sue dichiarazioni. “Non vedo l’ora di giocare la partita, in Champions League. Siamo preparati, abbiamo lavorato al massimo per questo tipo di partita e non vedo l’ora”.

Il momento della squadra

“Finora penso che non abbiamo dimostrato il massimo che potessimo fare, però va bene così: sarà una stagione lunga, come lo è stata quella passata, peraltro molto emozionante. È normale che all’inizio alcune situazioni non vadano come vogliamo, ma non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo torneo”.

Yann Sommer

Su Haaland

“È uno degli attaccanti migliori in giro per il mondo, ma del resto troviamo una squadra fortissima con un terminale offensivo eccezionale. Dobbiamo offrire una grande prestazione domani, contro una delle migliori squadre d’Europa. Dovremo cercare di giocare una grande partita”.

La fase difensiva dell’Inter

“Due anni fa sono rimasto impressionato dalla finale di Champions, l’anno scorso ho rivisto tante cose che ho visto in quella finale. Tutti difendono la propria porta come se ci fosse un bambino, ci si sente così. È una cosa che mi colpisce, la capacità di dare tutto per tutti da parte di ciascun giocatore per vincere. L’ho visto l’anno scorso, la squadra ha difeso la porta con tutto quello che avevamo da dare”.

