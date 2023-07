L’Inter ha scelto di puntare su Yann Sommer e Anatolij Trubin per la prossima stagione: chi dei due sarà il titolare?

Con un Onana sempre più vicino all’approdo al Manchester United, l’Inter ha deciso di sostituire il camerunese con ben due portieri: Yann Sommer e Anatolij Trubin. Le trattative dei nerazzurri con il Bayern Monaco e con lo Shaktar Donetsk sembrano in fase avanzate. Tuttavia c’è il dubbio su chi dei due partirà da titolare.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, l’estremo difensore svizzero comincerà la stagione come primo portiere per via della maggiore esperienza e affidabilità. Il portiere ucraino, invece, è più da considerarsi come un colpo in prospettiva per il futuro.

L’articolo Sommer o Trubin, ecco i piani dell’Inter: chi sarà il titolare? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG