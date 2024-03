Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha analizzato la sua esperienza in nerazzurro elogiando Simone Inzaghi e Marcus Thuram

Intervenuto al podcast Copa TS del presentatore televisivo Tommi Schmitt, Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha dichiarato:

PAROLE – «Come portiere, è pazzesco giocare dietro quelle linee. E se qualcuno riesce a passare, cerco di fare il mio lavoro. Lavoriamo molto bene come squadra, questo è il risultato. Ma a volte rimango scioccato quando guardo i numeri. In questo Inzaghi è un mostro: è molto attento ai dettagli, in ogni allenamento mira ad ottenere sempre il massimo. Lucien Favre è un tecnico completamente diverso. Ma nel mio primo anno al Gladbach abbiamo difeso molto bene anche quando siamo arrivati ​​terzi e abbiamo subito pochissimi gol. Abbiamo segnato abbastanza gol in attacco, ma siamo stati molto efficienti, i dettagli e i processi erano giusti. Mi è davvero piaciuto molto giocare nel Gladbach. Mi sono divertito moltissimo e avevamo una grande squadra. Ad un certo punto è arrivato il momento in cui ho sentito che avevo bisogno di una nuova sfida, e quando si è presentato il Bayern Monaco ho capito che dovevo dire subito sì. Thuram? Era bravo a Gladbach, soprattutto all’inizio. Poi gli è mancata un po’ di costanza. Penso che sia diventato più maturo, abbia lavorato molto su se stesso e sappia cosa è importante nelle partite per fare bene. Averlo in squadra è un vantaggio enorme. Finora non ho avuto la possibilità di immergermi veramente in questa vita milanese. Non importa dove ti trovi, lo noto anche ad Appiano: gli italiani cucinano in modo incredibile. Il cibo è molto importante, lo celebrano».

L'articolo Sommer pazzo di Inzaghi: «Un mostro attento ad ogni dettaglio. Thuram ha migliorato questa caratteristica» proviene da Inter News 24.

