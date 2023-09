Il nuovo estremo difensore nerazzurro Yann Sommer ha dichiarato che l’altezza non è un aspetto fondamentale per un portiere.

Yann Sommer ha parlato delle sue prime settimane all’Inter a DAZN. “San Siro è veramente bello. Non è stata la prima volta per me perché ci ho giocato con il Gladbach in Champions League. Non c’erano i tifosi per il Covid, col Monza c’erano: è stato bellissimo. L’Inter è un grande club con una lunga tradizione. Per me è tutto completamente nuovo: nuovo campionato, un nuovo club da titolare”.

“E’ una grande sfida, vediamo cosa succederà. In tutti i club passati mi sono trovato bene, qui è tutto molto bello: non vedevo l’ora di arrivare e misurarmi in un nuovo campionato, in un nuovo paese e con nuovi compagni. Ora voglio vincere con l’Inter. Venire qui era quello volevo al 100%. Sono il portiere più basso della Serie A? Per me non è importante quanto sia alto un portiere, così come i giocatori: in Europa vedi tanti difensori piccoli. Se non sei alto devi fare le altre cose molto bene: il tempo di gioco, l’esplosività, la forza, il salto, il coraggio. Sono aspetti fondamentali per compensare l’altezza, per me non è un problema. E’ sempre importante l’esplosività e la velocità di movimento coi piedi. E’ importante fare piccoli passi col tempo giusto. L’altezza non è mai stata un problema per me“.

