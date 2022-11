Brutto colpo alla testa subito in uno scontro di gioco per il coreano Son, il giocatore in stato confusionale è stato costretto al cambio

Brutto colpo alla testa subito in uno scontro di gioco per il coreano Son, il giocatore in stato confusionale è stato costretto al cambio.

L’esterno d’attacco al 29′ della prima ha subito un brutto colpo e gli Spurs ora dovranno fare a meno di lui per il finale della sfida contro il Marsiglia.

L’articolo Son costretto al cambio, Conte perde una pedina importante proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG