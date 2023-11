Soncin: «Possiamo giocarcela con le big. Abbiamo fatto una grandissima partita». Le dichiarazioni del ct dell’Italia femminile

Il Commissario tecnico dell‘Italia femminile ha parlato a termine del pareggio contro la Svezia per 1-1. Queste le parole ai canali ufficiali della FIGC.

PAROLE – «Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione. Avevo detto che non ci dovevamo accontentare degli applausi, ma gli applausi vanno fatti davvero. – continua il ct – Sta crescendo una squadra con un’identità precisa, con uno spirito chiaro: pur cambiando alcune interpreti, anche oggi abbiamo avuto un’interpretazione importante. Stiamo iniziando a capire che possiamo avere il controllo della partita: oggi abbiamo giocato, abbiamo creato e le ragazze meritavano una gioia, però ribadisco che questa è la strada giusta sulla quale insistere. Abbiamo la possibilità di giocarci partite alla pari anche contro squadre di altissimo livello, come la Spagna e la Svezia. Complimenti alla mia squadra, dobbiamo proseguire in questa direzione».

