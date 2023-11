Soncin senza Girelli e Bonansea: «Assenze importanti, mi aspetto un gruppo motivato». Le dichiarazioni del CT delle Azzurre

Torna in campo la Nazionale femminile per le ultime due partite di Nations League: Spagna in trasferta e Svizzera al Tardini di Parma. Queste le parole di Soncin, diverse assenze anche dalla Juventus Women.

SONCIN – «Mi aspetto un gruppo molto motivato. Ci sono delle assenze ma ci sono altre ragazze che stanno dimostrando di poter conquistare la convocazione. Quelle di stavolta sono state difficili perché ce n’erano molte altre che lo meritavano. La concorrenza è quotidiana e il fatto di essere state convocate una volta non dà la certezza. Va sempre conquistata la maglia azzurra. Si sta costruendo un’identità di squadra. In questa ottica le assenze sono importanti, ma lo sono di più le ragazze che sono qui in questo raduno».

