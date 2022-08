Soppy diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Stabilito l’accordo con l’Udinese per l’esterno francese

Dopo settimane di attesa, finalmente l’Atalanta ha il suo esterno tanto richiesto da Gian Piero Gasperini. A Bergamo approderà Brandon Soppy: ala classe 2002 che con l’Udinese ha dimostrato un potenziale tanto promettente quanto utile alla causa nerazzurra. Ecco tutti i dettagli.

Come ribadito anche da Sky Sport, per Soppy l’Atalanta ha pagato un totale di 10 milioni di euro (considerando i bonus), e a breve sosterrà le visite mediche in quel di Bergamo. Ora non resta che aspettare le prossime mosse di mercato della Dea, specialmente in ambito centravanti.

L’articolo Soppy-Atalanta, è fatta per l’esterno dell’Udinese. I dettagli dell’affare proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG