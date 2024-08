Il Milan ha conosciuto le 8 avversarie che affronterà in Champions League. Dal sorteggio due sfide dal grande fascino e blasone.

Il Milan ha conosciuto l’esito del proprio destino in Champions League. Gli uomini guidati da Paulo Fonseca si sono presentati al sorteggio facendo parte della seconda fascia che, almeno sulla carta, ha reso possibile evitare raggruppamenti di fuoco. Sorteggio duro, impegnativo, ma per certi versi anche benevolo. Dagli accoppiamenti infatti poteva emergere un raggruppamento decisamente più complicato. Due sfide con l’elite del calcio europeo accenderanno le notti milaniste in Champions League. Di seguito le 8 avversarie del Milan.

Le 8 avversarie del Milan

Sono ufficiali ormai le avversarie del Milan nella prossima edizione della Champions League. Di seguito l’esito dei sorteggi delle otto avversarie del Milan per la fase campionato della Champions League 2024-2025.

Liverpool (casa)

Real Madrid (trasferta)

Brugge (casa)

Leverkusen (trasferta)

Stella Rossa (casa)

Dinamo Zagabria (trasferta)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (trasferta)

Il calendario delle partite

Di seguito è possibile consultate il calendario con tutte le date della Champions League 2024-2025:

Girone unico:

Giornata 1: 17-19 settembre 2024;

Giornata 2: 1-2 ottobre 2024;

Giornata 3: 22-23 ottobre 2024;

Giornata 4: 5-6 novembre 2024;

Giornata 5: 26-27 novembre 2024;

Giornata 6: 10-11 dicembre 2024;

Giornata 7: 21-22 gennaio 2025;

Giornata 8: 29 gennaio 2025.

Le date saranno annunciate il 31 agosto

Turni di spareggio a eliminazione diretta per gli ottavi di finale: 11-12 e 18-19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4-5 e 11-12 marzo 2025

Quarti di finale: 8-9 e 15-16 aprile 2025

Semifinali: 29-30 aprile e 6-7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania)

