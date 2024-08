Franco Ordine e Sandro Sabatini, commentando il mercato del Milan, hanno parlato del possibile colpo Rabiot a parametro zero.

Nel dinamico e sempre imprevedibile calcio mercato, le strategie delle squadre e i movimenti dei giocatori sono all’ordine del giorno, destando interesse e speculazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Uno degli argomenti più chiacchierati di recente riguarda Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus ora svincolato, e il suo possibile approdo al Milan. Su questo tema sono intervenuti due figure note del giornalismo sportivo italiano, Franco Ordine e Sandro Sabatini, i quali hanno espresso punti di vista sia critici che consigliativi verso le mosse della squadra rossonera.

Le critiche di Franco Ordine

Franco Ordine, giornalista di lunga esperienza e firma di spicco nel panorama dell’informazione sportiva italiana, ha sollevato questioni puntuali sulla trattativa che riguarda Adrien Rabiot. In particolare, ha messo in luce le problematiche legate alle richieste economiche di Rabiot, ritenute eccessive e poco sostenibili alle attuali condizioni di mercato. La figura di sua madre, che agisce anche come sua agente, è stata uno dei nodi centrali della discussione. Ordine ha evidenziato come tali richieste, considerate “improponibili” alcune settimane fa, non hanno trovato riscontro in offerte concrete, lasciando il giocatore in una sorta di limbo professionale. Inoltre, un aspetto non trascurabile riguarda la preparazione atletica di Rabiot. Secondo Ordine, il calciatore non avrebbe svolto una preparazione adeguata, rendendolo di fatto non pronto per essere inserito in partite di alto livello immediatamente.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La questione degli ingaggi e la Champions League

Un ulteriore spunto di riflessione è stato fornito da Sandro Sabatini, anch’egli giornalista con una profonda conoscenza del calcio e del suo mercato. Sabatini ha sottolineato come, nell’ottica di un trasferimento, sia fondamentale considerare l’eventuale inclusione di Rabiot nella lista dei giocatori destinati a partecipare alla Champions League. La tempistica assume quindi un’importanza cruciale: l’eventuale ingaggio di Rabiot da parte del Milan richiederebbe decisioni rapide per poter sfruttare appieno le potenzialità del calciatore anche nelle competizioni europee, evitando così che l’operazione perda di valore e di senso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG