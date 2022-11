Sorteggi Champions: le possibile avversarie del Milan agli ottavi di finale. Ecco il verdetto dell’urna di Nyon

Il Milan, a partire dalle ore 12.00, conoscerà la sua avversaria negli ottavi di finale di Champions League grazie al verdetto dell’urna di Nyon. In questa prima fase a eliminazione diretta non si possono affrontare squadre connazionali così come i club già incrociati nella Fase a gironi. Le teste di serie – ovvero le formazioni che hanno chiuso al primo posto nei rispettivi gironi – giocheranno il ritorno in casa: le gare d’andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio, quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi in caso di parità di gol segnati tra casa e trasferta, le partite si decideranno ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Milan, le possibili avversarie degli ottavi di finale

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

