Walter Sabatini, ex diesse della Salernitana, ha parlato del Napoli di Spalletti e del mercato fatto da Giuntoli a Il Mattino

Walter Sabatini, ex diesse della Salernitana, ha parlato del Napoli di Spalletti e del mercato fatto da Giuntoli a Il Mattino. Le sue dichiarazioni:

«Grazie a Giuntoli ho riscoperto l’invidia. Ha fatto due grandi colpi come Kim e Kvaratskhelia. Due giocatori importanti e non inferiori a Koulibaly e Insigne. Il Napoli è la miglior squadra in Italia e qualche imboscata Spalletti la dovrà temere, ma sono lì davanti a tutti».

L’articolo Sabatini: «Provo invidia per Giuntoli» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG