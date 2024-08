Domani alle ore 18 inizieranno i sorteggi della nuova edizione della Champions League. Ecco le squadre che potrebbe incrociare il Milan.

Con l’ansia e l’eccitazione che crescono in attesa del sorteggio della Champions League 2024/2025, il Milan si prepara a scoprire quali sfide lo attendono nel prossimo percorso europeo. In qualità di squadra inserita in seconda fascia, i rossoneri affronteranno un mix interessante di avversari, dai giganti del calcio europeo alle sorprese potenzialmente insidiose. Il 29 agosto diverrà una data cruciale per delineare il futuro europeo del Milan, che dovrà mostrarsi all’altezza delle aspettative in una competizione sempre più combattuta.

Il posizionamento del Milan nella competizione

Inserito in seconda fascia, al Milan si aprono possibilità e sfide emozionanti contro le prime teste di serie, includendo colossi del calcio come il Manchester City, il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Questo sorteggio pone i rossoneri di fronte a potenziali partite di alto profilo che saranno decisamente determinanti per il prosieguo nella competizione.

Potenziali avversari del Milan

Le regole del sorteggio implicano che il Milan dovrà misurarsi anche con squadre della propria fascia, evitando così i derby nazionali. In questo scenario, i possibili avversari includeranno club del calibro di Bayer Leverkusen, Arsenal, Benfica, Atletico Madrid, Bruges e Shakhtar Donetsk. Questa condizione aggiunge un ulteriore livello di incertezza e sfida nel cammino dei rossoneri verso la conquista europea.

Sfide insidiose dalle fasce inferiori

Anche le squadre in terza e quarta fascia potrebbero rappresentare degli avversari ostici per il Milan. Con club come Sporting Lisbona e PSV, che hanno dimostrato negli anni di poter competere ad alti livelli, e squadre quali Monaco, Aston Villa e Brest, che nonostante siano considerati gli underdog, sono capaci di sorprendere, il Milan non potrà abbassare la guardia in nessun incontro.

Preparazione e aspettative

Il tecnico Fonseca e la sua squadra sono consapevoli che ogni partita in Champions League richiede la massima concentrazione e impegno, indipendentemente dall’avversario. Le 8 partite garantite, suddivise equamente tra casa e trasferta, saranno tutte fondamentali per avanzare nel torneo e soddisfare le aspettative europee del club.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG