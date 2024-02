Sorteggi Serie A femminile, domani il calendario per la poule scudetto e poule salvezza: i dettagli in vista dei prossimi impegni

Nella giornata di domani alle ore 12:30 verrà pubblicato sul sito e sui vari canali social della FIGC il calendario relativo alla poule scudetto e alla poule salvezza del campionato di Serie A femminile.

Le prossime dieci giornate, valide per la seconda fase del campionato in corso, saranno decisive per decretare le prime tre classificate, le quali avranno accesso alla UEFA Women’s Champions League 2024-2025, l’ultima classificata che retrocederà in Serie B, e la penultima che giocherà lo spareggio con la seconda classificata di Serie B.

